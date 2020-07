Cessione As Roma: è Micky Arison il nuovo possibile acquirente, proprietario dei Miami Heat

James Pallotta e soci continuano la loro ricerca di acquirenti per l’As Roma. E con il nome di Fredkin che sembra affievolirsi, questa mattina è uscita l’indiscrezione secondo cui un gruppo di investitori di Miami sarebbe interessata al club giallorosso. E come riporta l’emittente radiofonica, il possibile nome è quello di Micky Arison, 71enne natio di Tel Aviv ma naturalizzato americano e proprietario dei Miami Heat. Arison è soprattutto il presidente della Carnival Corporation, una delle più grandi compagnie di navi da crociera al mondo. Il suo patrimonio è di 5.8 miliardi di dollari e Forbes lo inserisce al 357esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.

Fonte: Centro Suono Sport