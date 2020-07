Calciomercato Roma, offerta al Man United per Smalling: 3 milioni per il prestito con obbligo di riscatto nel 2021 a 15

Tra i punti fermi di questa stagione giallorossa c’è Chris Smalling e la Roma sta lavorando per trattenerlo nella capitale. Stando alle indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira su Twitter, Franco Baldini, consulente di mercato della società, ha offerto al Manchester United, che chiede circa 25 milioni di euro, 3 milioni per il prestito del difensore inglese con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni nel 2021. Per il centrale, invece, è pronto un contratto di quattro anni.

#ASRoma are working to buy Chris #Smalling on a permanent deal. Franco #Baldini has offered #ManchesterUnited (ask €25M)€3M for a loan with obligation to buy in 2021 (€15M). For the english centre-back are ready 4-year contract. #transfers #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2020