Calciomercato Roma: la prossima settimana incontro con l’agente di Zaniolo

Chiarimenti sul futuro e sulla gestione di Nicolò Zaniolo. Per questo motivo l’agente Claudio Vigorelli, procuratore del centrocampista giallorosso, incontrerà a breve i dirigenti della Roma. Secondo quanto riferisce l’emittente satellitare è in programma un incontro in settimana riguardo quanto è avvenuto negli ultimi giorni.

Un incontro che fa seguito agli episodi post Roma-Verona, quando Zaniolo è stato ripreso in campo dai compagni e poi nel postpartita dal tecnico Paulo Fonseca.

Fonte: Sky Sport