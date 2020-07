Non solo Zaniolo. Un altro gioiello gialloroso che fa gola ai maggiori club europei èLorenzo Pellegrini, che ha una clausola di 30 milioni che scade il 31 luglio. Come scrivono dalla Francia, il trequartista è da tempo nel mirino del PSG, ma negli ultimi giorni il club francese sarebbe in forte pressing sul ragazzo, salito in cima alla lista dei desideri del ds Leonardo. La volontà del numero 7, al momento, è comunque quella di restare in giallorosso.

