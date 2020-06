A otto giorni dalla sfida contro la Sampdoria, la Roma continua ad allenarsi a Trigoria. Non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca: Lorenzo Pellegrini, infatti, da circa 3 giorni convive con un affaticamento muscolare e andrà gestito. Ancora lavoro differenziato, invece, per Mancini (lussazione al gomito) e Pau Lopez (microfrattura al polso). Entrambi sperano in una convocazione per la sfida contro i blucerchiati ma difficilmente potranno partire dal primo minuto.

Fonte: Sky sport