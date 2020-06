Roma, tutti i dubbi di Petrachi

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, è intervenuto nella giornata di ieri ai microfoni di Sky Sport in cui ha rilasciato una lunga intervista, toccando punti che vanno dalla sua posizione che alcuni sostengono essere in bilico all’interno della societàa questione relative al mercato. «Che il mio tempo qui sia finito, dovranno essere Pallotta e Fienga a dirmelo. Al momento ho la fiducia della società», precisazione che si lega con le voci che vedrebbero un interessamento della Fiorentina, che sarebbe pensando al ds salentino per ricostruire il proprio organigramma. Infine è intervenuto anche sulle questioni relative al mercato in uscita: «Zaniolo? Faremo di tutto per trattenerlo. Credo che la linea sia quella, poi il calcio mercato mette davanti a tante difficoltà». Chiudendo il discorso con la situazione Pellegrini, sul cui contratto è presente una clausola: «È molto legato alla Roma, se non ha voglia di andare, non andrà».

Fonte: Il Messaggero