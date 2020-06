ROMA-SAMPDORIA, la formazione UFFICIALE: in difesa Bruno Peres e Ibanez, in avanti spazio a Pastore e Carles Perez

Dopo oltre tre mesi torna finalmente la Roma. Appuntamento casalingo per i giallorossi impegnati in un Olimpico senza pubblico contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. L’obiettivo degli uomini di Fonseca è quello di rincorrere l’Atalanta e il quarto posto, lontano ora 6 punti. E il tecnico portoghese, per la sfida contro i blucerchiati, deve rinunciare a Pau Lopez, Zaniolo, Juan Jesus, Cetin e Santon. Tra i pali spazio a Mirante, sorprese in difesa, dove torna Bruno Peres ed esordisce Ibanez. In attacco chance dal primo minuto per Carles Perez, che completa il tridente dietro a Dzeko con Mkhitaryan e Pastore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Fuzato, Mancini, Spinazzola, Fazio, Zappacosta, Kluivert Diawara, Villar, Pellegrini, Perotti, Ünder, Kalinic.

All. Paulo Fonseca

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Jankto Gabbiadini. A disp.: Falcone, Seculin, Rocha, Chabot, Linetty, Vieira, Askildsen, Leris, Ramirez, La Gumina, D’Amico, Bonazzoli.

All. Claudio Ranieri

Arbitro: Calvarese. Assistenti: Vivenzi-Rocca. IV: Pezzuto. Var: Di Bello. Avar: Di Vuolo