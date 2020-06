La Roma ha diramato la lista dei 24 giocatori convocati per la partita di questa sera alle ore 21.45 contro la Sampdoria di Ranieri all’Olimpico. Mister Fonseca non potrà ancora contare su Zaniolo e Pau Lopez, out per scelta tecnica anche Juan Jesus, Cetin eSanton. Rientra invece dopo il lungo stop Zappacosta.

⚡️ I CONVOCATI ⚡️ 📄 Ecco i 24 giallorossi a disposizione di @PFonsecaCoach per #RomaSamp di questa sera#ASRoma pic.twitter.com/3CueG95BF3 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 24, 2020