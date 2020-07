MILAN-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Fuori Kolarov, c’è Spinazzola. Pellegrini, Mancini, Cristante e Zappacosta dal 1′

Prima trasferta dell’era post-Covid, stesse necessità per la Roma che per non perdere il treno della Champions non può più sbagliare e allo stesso tempo sperare in un passo falso dell’Atalanta. I giallorossi sfidano a San Siro un Milan che ha altrettanta necessità di punti per sperare nell’Europa League.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Çalhanoglu; Rebic.

A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Calabria, Laxalt, Biglia, Krunic, Paquetà, Brescianini, Saelemekers, Rafael Leão, Maldini.

All. Pioli.

ROMA: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mhkitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Ibañez, Bruno Peres, Kolarov, Pastore, Diawara, Villar, Kalinic, Carles Perez, Ünder.

All. Fonseca.

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Assistenti:Paganessi e Valeriani. IV uomo: Manganiello. VAR: Orsato. AVAR: Preti.