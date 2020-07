Milan-Roma, FONSECA: “Vittoria regalata. Preoccupato dalla situazione fisica. Smalling e Mkhitaryan con noi fino al termine del campionato”

Al termine della sconfitta a San Siro contro il Milan, 2-0 per i rossoneri, è intervenuto ai microfoni dei cronisti l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Le sue dichiarazioni:

FONSECA A DAZN

La differenza si è vista nella ripresa: che spiegazione ha trovato?

Penso che abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, equilibrata, senza grande intensità ma avevamo controllato il match. Nella ripresa dopo 10 minuti il Milan ci ha pressato più alti, ma senza creare opportunità. Poi abbiamo regalato la partita con una situazione simile a quella della Samp, poi è diventato difficile, loro erano più freschi di noi. In generale il Milan ha fatto meglio, abbiamo regalato la vittoria, senza giustificazioni.

E’ cambiato qualcosa nelle sue convinzioni?

Dobbiamo lavorare per vincere le prossime, anche se sarà difficile.

Al di là dell’episodio, che conta tanto, effettivamente nella ripresa zero tiri in porta e tanta fatica a risalire. Come mai questo grande calo?

La verità è che anche nella ripresa il Milan non ha creato grandi occasioni, abbiamo controllato bene le loro situazioni offensive. La squadra però era più bassa, aveva difficoltà ad uscire dalla pressione. Qui le qualità fisiche hanno influito, non possiamo dimenticare che il Milan ha avuto 7 giorni per preparare questa partita, per loro era la terza partita, per noi la seconda. E’ stato difficile per noi, penso che in queste situazioni non possiamo regalare il primo gol, come abbiamo fatto oggi e con la Samp. Devo dire che è vero che le squadre non creano molte occasioni in questa fase di ripartenza, se poi regaliamo i gol diventa tutto più difficile.

Cosa la preoccupa visto che ci sono 10 partite all’orizzonte?

Soprattutto la questione fisica, sarà difficile mantenere regolarità. Ma siamo pronti a lottare fino alla fine.

Uno dei fattori che può incedere: la situazione di Smalling e Mkhitaryan.

Non sono preoccupato, nemmeno i giocatori, giocheranno con noi questi mesi, non ci sono dubbi.

FONSECA A ROMA TV

Cosa è successo nel secondo tempo?

Abbiamo fatto un buon primo tempo, controllando la partita con una buona occasione da gol con Dzeko, ma nel secondo tempo il Milan ha iniziato a fare un pressing più forte, è stato più reattivo senza creare praticamente occasioni da gol. Gli abbiamo regalato la partita. Nel secondo tempo la squadra è stata poco reattiva, poco disponibile, senza far costruire situazioni di gol al Milan e dopo il primo gol è stato tutto più difficile.