Nonostante una fase di stallo, proseguono i negoziati per la cessione dell’As Roma. Come scrive il portale giallorosso in lingua inglese, infatti, lo scorso sabato ci sarebbe stata una teleconferenza tra i legali di Dan Friedkin e quelli di James Pallotta. Le parti sono in costante contatto, il Gruppo Friedkin ha tutte le intenzioni di fare un ultimo tentativo per acquisire il club, ma resta il divario con le richieste di Pallotta.

Fonte: romapress.net

