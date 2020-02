SASSUOLO-ROMA: i convocati di Fonseca. Out Jesus, presenti Villar, Ibanez e Perez (FOTO)

Dopo la rifinitura e la conferenza stampa, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani sera contro il Sassuolo. Out Juan Jesus per scelta tecnica, che potrebbe lasciare la Roma in questa finestra di calciomercato, mentre sono presenti i tre neo acquisti del club giallorosso nel mercato di gennaio: il difensore Roger Ibanez, il centrocampista Gonzalo Villar e l’attaccante Carles Perez.

Di seguito l’elenco dei 23 chiamati:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Smalling

Kolarov

Cetin

Santon

Fazio

Mancini

Bruno Peres

Spinazzola

Ibanez

Cristante

Pellegrini

Perotti

Villar

Veretout

Pastore

Dzeko

Under

Kalinic

Perez

Kluivert