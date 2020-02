Conferenza stampa, FONSECA: “Dovremo giocare con ambizione e passare il turno”. KLUIVERT: “Imparo ogni giorno dai compagni più esperti, l’obiettivo è migliorare”

Dopo l’1-0 dell’andata, la Roma è volata in Belgio per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. E alla vigilia della sfida contro il Gent, il tecnico Paulo Fonseca, accompagnato da Justin Kluivert, ha parlato in conferenza stampa. Questi i loro interventi:

FONSECA

Può giocare Kolarov la terza partita da titolare?

“Vediamo domani, ma può giocare tre partite consecutive, non è un problema”

Che partita è per la Roma?

“Importantissima, dobbiamo passare il turno. Dobbiamo essere concentrati e giocare con attenzione pensando di ripartire dallo 0-0. Dobbiamo avere coraggio come contro il Lecce, sappiamo che sarà difficile, qui loro non hanno mai perso e hanno sempre segnato. Domani avranno una grande motivazione e con un risultato ancora aperto.”

In Europa vanno avanti le squadre più coraggiose, lei non ha mai perso questa mentalità, sarà così anche domani?

“Non dobbiamo pensare solo a difendere, non sarebbe una buona cosa. Noi vogliamo giocare come sempre, è importante fare gol e per farlo dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto. Vogliamo giocare nella loro metà campo, vogliamo giocare con ambizione”

Trova che ci siano tante differenza tra il calcio italiano e quello europeo? La Roma ha le caratteristiche da squadra europea?

“In Europa le partita sono più aperte, in questo tipo di competizioni si giocano due partite e una delle due squadra va a casa, per questo le gare sono più aperte e questo mi piace di più. ”

Ha qualche dubbio su come affrontare il Gent?

“No, non ho dubbi, so che loro sono fortissimi come hanno dimostrato a Roma. Sono forti fisicamente e concreti, e domani sarà lo stesso, avranno voglia di vincere, è una squadra molto forte e sarà difficile per noi”.

C’è la consapevolezza che che l’Europa League può essere un grande obiettivo?

“Non mi piace fare grandi progetti per il futuro, dobbiamo pensare sempre alla prossima partita. La squadra vuole vincere e andare avanti”

Perchè la Roma non riesce ad avere grande intensità come ad esempio l’Atalanta, è un problema di preparazione o mentale?

“Sono modi diversi di giocare le partite. L’Atalanta ad esempio si è costruita negli anni, ha un modo diverso di giocare, sono fortissimi ma io ho un altro modo di vedere il calcio. Sicuramente possiamo essere più veloci, questa è una squadra che è all’inizio di un percorso e ha molte cose da migliorare. In futuro vedremo una Roma migliore”

Nel 2016 lei affrontò il Gent con lo Shakhtar, ritiene che il club sia cresciuto?

“Sono squadre diverse, all’epoca c’erano giocatori diversi e un allenatore diverso, non so se migliori o peggiori ma diversi. Forse però la squadra attuale è un po’ più forte”.

KLUIVERT

Dopo un anno e mezzo a Roma, come giudichi il tuo percorso?

“Sono soddisfatto della mia scelta di venire qui, imparo ogni giorno dai compagni esperti. Posso fare sempre meglio e quello è il mio obiettivo”

Come ti trovi nella posizione in cui ti schiera il mister?

“Sono felice di dove gioco, un ruolo diverso rispetto all’Ajax. Sono giovane ed è solo un bene per me”

Cosa è successo alla Roma nell’ultimo periodo? siete usciti dalla crisi con la vittoria sul Lecce?

“Abbiamo avuto diverse sconfitte, e ci siamo arrabbiati molto. Dobbiamo sempre pensare alle partite successive e non possiamo fermarci dopo i passi falsi. Penso sempre al modo di aiutare la squadra ed essere a disposizione”

Cosa significherebbe un’eliminazione?

“Ho fiducia nella squadra, questo pensiero non mi sfiora. Domani vogliamo fare una grande partita e vincere per i nostri tifosi”.