Cessione As Roma: nuovi incontri nella sede dell’Eur. Presente Watts (pres. Friedkin Group), ci sono anche Fienga e Petrachi

Si continua a lavorare per mandare a posto tutti i tasselli e procedere al closing dell’affare tra James Pallotta e il Friedkin Group per il passaggio di proprietà della Roma. Dopo la giornata di ieri, anche stamattina i dirigenti del gruppo che fa capo al magnate texano si sono presentati presso la sede dell’Eur del club giallorosso per nuovi incontri con il board romanista.

LIVE:

15.45 – Anche Gianluca Petrachi lascia gli uffici

15.35 – Mauro Baldissoni lascia gli uffici

15.25 – Rappresentanti Friedkin a Roma Press: “Petrachi? Vogliamo mantenere la struttura attuale sperando che siano in accordo con la nostra visione“.

#Friedkin executive to @ASRomaPress: "Petrachi? We want to keep the current management structure assuming they agree with our vision".

