Politano-Spinazzola: scambio a rischio. Marotta ha chiesto di modificare l’accordo, ma la Roma non ci sta e nega i nuovi test fisici

Rischia di saltare clamorosamente lo scambio tra Roma e Inter che vede coinvolti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola . La Roma , infatti, irritata dalle richieste dei nerazzurri di cambiare l’accordo da prestito con obbligo in prestito con diritto di riscatto, non ha autorizzato gli ulteriori test fisici richiesti dall’ Inter per verificare, in maniera più dettagliata, le condizioni atletiche di Spinazzola , a cui ora è stato comunicato anche di tenersi pronto alla possibilità di rientrare nella Capitale. LIVE: 12.25 – Emergono nuovi dettagli: il sito del quotidiano riporta la versione fatta circolare da Trigoria , secondo cui dopo l’accordo trovato tra Petrachi e Ausilio , sarebbe stato Marotta a cambiare le carte in tavolo a visite mediche già effettuate, modificando la formula della trattativa in un doppio prestito con diritto di riscatto, rimandando a fine stagione ogni decisione. Secco il “no” della Roma che ha fatto capire alla controparte che o si torna indietro (eventualmente andrebbe bene anche un doppio prestito con obbligo di riscatto) o lo scambio salterà. (iltempo.it)