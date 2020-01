Parma-Roma, PELLEGRINI: “Ora a Torino per vincere. Dedico la doppietta a Zaniolo, lo aspettiamo presto in campo”

Al termine della vittoria a Parma, è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole:

PELLEGRINI A RAI SPORT

Come stai?

Una botta, per fortuna avevo la caviglia a terra. Ho preferito uscire, ma credo sia solo un colpo.

La dedica a chi va?

Oltre alla mia famiglia va anche a Nicolò, che è come un fratellino piccolo. Lo aspetto in campo, abbiamo bisogno di lui.

Ora due gare impegnative…

Oggi volevamo fare bene, le prime due gare del 2020 non sono andate bene, era importante per tutta la squadra vincere. Ora andiamo con la testa per vincere anche a Genoa. Se andiamo in campo per così possiamo fare bene

Anche a Torino…

Andiamo per vincere, sono una grande squadra ma noi siamo un grande gruppo che si aiuta l’uno l’altro.

PELLEGRINI A ROMA TV

Una partita pimpante, vi siete qualificati

Aveva una doppia valenza, andare avanti era importante e lo era anche vincere. Non è bello iniziare con due sconfitte e lo sappiamo. Abbiamo dimostrato che avevamo voglia di vincere, era importante anche per essere più sereni

Come stai?

Bene, è un pestone che fa male solo all’inizio. Sono contento per i gol e perché la squadra ha vinto

Hai reagito alla grande dopo le critiche

Le prendo sempre positivamente vuol dire che si aspettano tanto da me e questo mi piace. Sono molto autocritico, volevo tanto questa reazione e ci ho lavorato tanto. È importante il fatto che abbiamo vinto al di là della mia prestazione

Ti sei abbassato di più in campo?

Loro giocavano molto sulle seconde palle, era importante vincerle. In fase di non possesso mi sono abbassato. Tutti abbiamo fatto una grande partita abbiamo dimostrato di voler vincere che era la cosa più importante