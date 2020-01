La Roma cerca gol: non solo Politano c’è anche Petagna

La Roma inizia a muoversi sul mercato. Il direttore sportivo Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale un vice Dzeko da dare a Fonseca. Ogni operazione sarebbe però nulla se prima non partisse Kalinic. Il sogno del tecnico portoghese è quello di Mertens, che però rappresenta per le casse giallorosse e per l’età del giocatore un investimento forse troppo esoso. In alternativa si pensa ai nomi di Petagna, che sembra esser tornato in corsa, e di Mariano Diaz del Real Madrid.

Ancora, in attacco se dovesse partire Under, direzione Inghilterra, potrebbe subentrare al suo posto Politano. Altri nomi che potrebbero essere nella lista del mercato giallorosso sembrano essere Faraoni del Verona, anche se per prenderlo uno tra Florenzi e Santon dovrebbero lasciare Trigoria, e Nandez del Cagliari, che non sembra andare troppo d’accordo con la società di Giulini.

Fonte: Gasport