Diawara: lesione al menisco esterno per il centrocampista. Probabile stop di oltre due mesi

Amadou Diawara, a metà del secondo tempo nella sfida di ieri contro la Juventus, è stato costretto a chiedere il cambio per un problema al ginocchio. All’indomani dei quarti di Coppa Italia, al rientro a Roma, il centrocampista ex Napoli è atteso a Villa Stuart per gli esami del caso.

12.45 – Conferme arrivano anche dall’emittente radiofonica, dove Filippo Biafora, in collegamento, ribadisce quanto aveva iniziato a circolare: si tratta di lesione del menisco esterno per Diawara, diversa dunque da quella già patita ad ottobre, quando l’ex Napoli fu vittima di un infortunio alla parte interna. Si aspetta il parere del prof. Mariani per la conferma definitiva.

Fonte: Tele Radio Stereo

12.20 – Diawara lascia Villa Stuart sempre sfruttando un’uscita secondaria.

12.05 – Le prime indiscrezioni, riportate dal sito di calciomercato, parlano di lesione al menisco sinistro per Diawara. Il centrocampista, già ad ottobre, finì sotto i ferri per un problema al menisco. I tempi, solitamente, sono intorno alle 4-5 settimane per il recupero.

Fonte: calciomercato.com

10.35 – Diawara fa il suo ingresso in clinica da un’entrata secondaria. Il centrocampista è arrivato senza stampelle.