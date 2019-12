Pastore può dire addio e la Roma ora può andare forte su Mariano Diaz

Le dichiarazioni rilasciate da Javier Pastore a Telefoot lasciano uno spiraglio aperto ad una sua possibile partenza. Il trequartista argentino ha spiegato come non si sentisse più in grado di aiutare il PSG, motivo che lo ha spinto a lasciare Parigi e a firmare per la Roma. Dichiarazioni che certificano l’azzardo delle scelte di chi a Roma lo ha portato. Ma c’è di più: l’ex Palermo ha sì chiuso le porte ad un possibile passaggio al Marsiglia, storica rivale del PSG, ma non ha escluso la possibilità di un ritorno in Francia.

Un’eventuale partenza del Flaco, magari unita a quella di Juan Jesus, permetterebbe ai giallorossi di potersi muovere più liberamente sul mercato e tentare di portare a casa un vice-Dzeko. L’obiettivo è Mariano Diaz del Real Madrid, ma l’ingaggio da 4.5 milioni di euro è un ostacolo, così come la scarsa propensione a partire di Nikola Kalinic.

Novità anche per quanto riguarda Florenzi:nonostante sembri tornato il sereno sulla situazione del capitano giallorosso, il numero 24 piace soprattutto al Valencia che oggi potrebbe presentare un’offerta per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 15 ed i 20 milioni. Gli spagnoli si farebbero poi carico dell’intero ingaggio di Florenzi.

Nel frattempo, si avvicina il debutto di Francesco Totti nei nuovi panni da procuratore sportivo. Nel mese di gennaio è atteso il via della sua nuova in collaborazione con la Stellar Group di David Manasseh e Jonathan Barnet.

