Conferenza Stampa, Fonseca: “Smalling sta bene ed è un’opzione per la partita di domani”

Quali sono le condizioni di Smalling?

Smalling si è allenato ieri e oggi. Sta bene ed è un’opzione per la partita di domani.

Nelle ultime 7 partita la Fiorentina ha vinto una volta, non un grande ritmo. Che squadra si troverà davanti la Roma?

Sappiamo che una partita a Firenze è sempre difficile per la Roma. Loro hanno una buona squadra, con giocatori molti forti che hanno fatto una bellissima partita contro l’Inter. E’ una partita molto difficile. Sappiamo che dobbiamo essere molto concentrati per giocare contro la Fiorentina.

Kluivert è guarito?

Non è pronto. Penso che è meglio non rischiarlo in questa partita. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente.

La condizione di Spinazzola? Lei come si pone al fatto che tutti vogliono giocare titolari?

Spinazzola sta bene, è solo un’opzione tecnica. Io solo devo pensare alla Roma che per me è la cosa più importante. Capisco questo tipo di problema ma sono qui come allenatore della Roma e devo solo pensare a quello che è meglio per la squadra. Capisco la situazione.

Ha fatto rivedere la partita del 7-1? C’è voglia di rivincita?

Non abbiamo parlato della partita dell’altra stagione.

Ha parlato con Petrachi del mercato?

Parliamo tutti i giorni di tutto. Del mercato, dei giocatori, della nostra famiglia, della festa.

Può lavorare sulla postura dei giocatori come il rigore di Kolarov?

In questo momento noi giochiamo molto con il terzino nel primo momento della costruzione. Ci lavoriamo molto perché è importante. Devono fare il movimento corretto di cambiare la palla. Questa è una cosa su cui lavoriamo sempre.

Ha mai parlato con Florenzi che lui possa perdere la Nazionale? Le piace Hysaj?

Io non parlo dei giocatori di altre squadre. Con Florenzi non abbiamo parlato di Nazionale, di Roma si.