Roma-Fiorentina, PISILLI: “Bove ragazzo splendido, è stato emozionante. Champions? Dobbiamo essere bravi a non avere rimpianti a fine stagione”

Dopo il successo con l’Inter, la Roma vince ancora: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Dovbyk. Dopo la vittoria, Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PISILLI A DAZN

Hai avuto modo di parlare con Bove?

“Sì ci siamo salutati alla fine e ci siamo abbracciati. Penso che siano momenti in cui va lasciato più da solo, è stato un momento molto emozionante per tutti, per tutto lo stadio, tanto più per chi lo conosce come ragazzo. È un ragazzo splendido, è stato un bel momento e spero che lo abbia reso felice”.

Sapere che Ranieri va via, vi porta un po’ di dispiacere?

“Certo, il mister ci ha aiutato tanto e noi dobbiamo dargli tutto in ogni partita. Ci ha risollevato in un momento dove eravamo veramente giù, è una sua scelta di smettere e va rispettata, vedremo chi arriverà il prossimo anno e dovremo essere bravi a ricominciare come stiamo finendo”.