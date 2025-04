Roma, rinnovo anche per Shomurodov: ha firmato fino al 2027 con stipendio abbassato

Dopo l’indiscrezione di qualche mese fa, sembra essere fatta ormai per il rinnovo di Eldor Shomurodov con la Roma fino al 2027. Ad annunciarlo è stato il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, secondo il quale l’uzbeko avrebbe già firmato il nuovo accordo che prevede un abbassamento dell’ingaggio rispetto a quello percepito fino a oggi. Manca, perciò, solamente l’annuncio ufficiale da parte del club capitolino sul rinnovo di contratto di Shomurodov.

I NUMERI STAGIONALI DI ELDOR SHOMURODOV – Fino a questo momento, sono 6 i gol siglati da Eldor Shomurodov tra tutte le competizioni (3 in Serie A, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia) nelle 30 presenze stagionali raccolti (molte delle quali da subentrato, come dimostrano i 988 minuti totali in campo). A questo bottino, inoltre, si devono aggiungere anche i 3 assist apportati alla squadra. Questi numeri si sono incrementati grazie all’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma: prima dell’arrivo del tecnico di Testaccio, infatti, l’ex Genoa aveva segnato solo un gol (con ancora De Rossi in panchina) e servito un solo assist (nella gara contro il Bologna che ha sancito la fine dell’era Juric).