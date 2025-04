Lazio-Roma, SVILAR: “Avrei preferito non vincere il premio di migliore in campo e prendere i tre punti”

Mile Svilar ha parlato al termine del match contro la Lazio. Queste le parole dell’estremo difensore.

Svilar a DAZN

Come vi lascia questo pareggio?

“Penso che se vediamo il primo e il secondo tempo il risultato è giusto. Peccato perché volevamo vincere, ma è sempre meglio non perdere. Con questo punto non siamo più avanti, peccato, ma il pareggio è giusto”.

Qual è stata la parata più difficile?

“Quella del primo tempo su Romagnoli che non l’ho vista arrivare. Avrei comunque preferito i 3 punti al premio di migliore in campo”.

Vi è dispiaciuto non aver regalato una vittoria a Ranieri nel suo ultimo derby?

“Sì, molto, come ho detto prima con questo punto non andiamo molto avanti in classifica, ma va bene così ci aspettano ancora 6 finali”.