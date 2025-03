Soulé: “Abbiamo fatto una partita bellissima, potevamo fare più gol. A Bilbao sarà una guerra”

Nel postpartita di Empoli-Roma, ha parlato Matias Soulé.

Soulé a DAZN

Avevi mai fatto un gol così rapido?

“Lo abbiamo detto con gli altri dopo il gol, mai successo nella mia carriera, forse un po’ dopo ma mai così presto”.

L’ultimo a segnare così presto fu Totti in Europa League, dopo 17 secondi. Sei stato così educato da non superarlo.

“(Ride, ndr) Non lo so, lui è un grande. Dovevo dare li meglio e sono contento perché il gol è servito per portare i punti a casa, per aiutare la squadra e per affrontare le prossime partite”.

Dove può arrivare questa squadra?

“Siamo tutti uniti, basta vedere la gente che c’è qui come ha detto lui. Dobbiamo vedere passo dopo passo, ogni partita è difficile e dobbiaom affrontale tutte allo stesso modo”.

Soulé a Sky Sport

Il gol?

“Abbiamo fatto una bellissima parttia, nel primo tempo potevamo fare più gol. Sono contento che sia servito ad aiutare la squadra”.

Mancata la precisione?

“Abbiamo creato tanto, poi abbiamo gestito il pallone. Sottoporta potevamo fare altri gol in più, ci servirà per le prossime partite. A Bilbao sarà una guerra”.