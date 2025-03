Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Comonella 27esima giornata di campionato. Al 54′, con gli ospiti in vantaggio 1-0 dalla fine delle prima frazione di gioco, Gianluca Mancini è stato ammonito dal direttore di gara, Pairetto, per proteste per un fallo di mano di Caqueret inizialmente non segnalato dall’arbitro. Il difensore giallorosso, essendo diffidato, salterà la trasferta in casa dell’Empoli in programma domenica prossima.