Roma-Cagliari, febbre per Pellegrini: il capitano avrebbe dovuto giocare titolare

Brutte notizie per Claudio Ranieri. Come annunciato stamattina nell’edizione odierna del quotidiano, Lorenzo Pellegrini ha la febbre: l’allenatore era intenzionato a schierarlo dal primo minuto, ma ieri mattina ha constatato che il capitano stava male dopo aver passato una notte d’inferno. Il centrocampista era tornato a casa per riposare, ma le sue condizioni non sono migliorate. Come riportato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky, la novità degli ultimi minuti è che Pellegrini salterà la partita odierna: nonostante non sia stato escluso dalla lista dei convocati, il classe ’96 non sarà nemmeno in panchina e al suo posto potrebbe giocare Stephan El Shaarawy.