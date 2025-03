Roma-Athletic, SHOMURODOV: “Siamo una famiglia, la fiducia di Ranieri è importante. Non dobbiamo rilassarci in vista del ritorno”

La Roma vince all’ultimo respiro per 2-1 allo Stadio Olimpico contro l’Athletic Club grazie alle reti di Angelino e Shomurodov e conquista un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno al San Mames. Al termine della partita il match winner Eldor Shomurodov ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva. Ecco le parole dell’attaccante giallorosso:

Ci racconti il gol?

“Importante aver vinto, non che io faccia gol. Non esultiamo troppo perché c’è la seconda partita fuori casa. Ora prepariamoci per l’Empoli”.

Quanto è importante per te la fiducia di Ranieri?

“Siamo una famiglia, stanno tutti bene. Quando è tutto tranquillo senti che c’è fiducia e il mister la da a tutti”.

Andrete a Bilbao con una testa diversa.

“Sì, anche se è un risultato pericoloso, perché un pareggio ci avrebbe fatto fare fatica e non dobbiamo fare questo, ci dobbiamo preparare in tranquillità per vincere anche li”.