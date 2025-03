Roma-Monza, PISILLI: “Il gol sbagliato è un errore bruttissimo. Sogno di vincere con questa maglia”

Allo Stadio Olimpico la Roma liquida il Monza4-0 grazie ai gol di Saelemaekers, Shomurodov, Angeliño e Cristante nella 26esima giornata di campionato. Dopo la sfida Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei cronisti:

POSTPARTITA

PISILLI A SKY SPORT

Il gol fallito?

“È stata un’occasione clamorosa che ho mancato. Era un gol facile, già fatto, non so come ho fatto a sbagliare. Spero che la prossima volta vada meglio. È stato un errore bruttissimo…”.

Nel 2025 nessuna squadra ha il rendimento della Roma…

“Stiamo in un buon periodo di forma, pensiamo partita dopo partita e questo ci aiuta molto. La squadra sta bene, tutti si sentono importanti”.

Cosa è cambiato dopo la sconfitta con il Como?

“Il secondo tempo di Como è stato il peggiore dall’arrivo di Ranieri. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo dare una scossa importante. Penso che ci siamo riusciti”.

Ranieri si è arrabbiato tanto quel giorno?

“È stata la volta in cui si è arrabbiato di più…”.

Il tuo prossimo sogno?

“Di continuare a migliorarmi e vincere un trofeo con questa maglia”.

Il tuo ruolo naturale?

“Ho sempre fatto la mezz’ala in un centrocampo a 3 soprattutto nelle giovanili. Ho variato sempre, ho giocato anche in un centrocampo a 2 e quest’anno ho fatto anche il trequartista. Cerco sempre di fare il massimo in qualunque posizione mi metta il mister”.

È vero che avresti voluto fare il giornalista?

“Se non ci fosse stato il calcio, il mondo del giornalismo mi sarebbe interessato molto. Mi sarebbe piaciuto diventare un giornalista o un telecronista”.

Perché hai scelto il calcio e non il tennis come tuo padre?

“Io ho iniziato con il tennis. Guardavo mio fratello giocare a calcio e anche io volevo fare la sua stessa cosa. Alla fine anche i miei genitori lo hanno capito”.

PISILLI A DAZN

Come festeggi il rinnovo?

“Non ho deciso, porterò a cena prima i compagni e poi la famiglia”.

Su quella palla potevi fare gol. Cosa è successo?

“Ho sbagliato un gol già fatto, vicinissimo alla porta, è rimbalzata male ma la colpa è mia, sono arrivato un po’ presto, ancora non mi spiego come ho potuto sbagliare”.

Stanotte ci ripenserai…

“Se mi addormenterò…”

La prossima volta farai gol.

“Imparare dagli errori è la cosa più importante nel calcio”.

Ranieri era soddisfatto?

“Oggi ho giocato un po’ più indietro. No abbiamo parlato ma credo che il mister possa essere contento della prestazione della squadra”.

Cosa desideri nella tua carriera alla Roma?

“Adesso penso ad allenarmi bene e migliorare. Ho dimostrato ancora poco, devo di dimostrare il mio valore. Un sogno è vincere un trofeo”.

Lo scudetto…

“Magari, quello che viene viene. Ora devo solo giocare al massimo”.

