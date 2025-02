RANIERI: “Contro l’Athletic Club una delle sfide più affascinanti, non è mai facile andare al San Mames” – GHISOLFI: “Pronti a giocare con determinazione e desiderio di passare il turno”

Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi hanno rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club in seguito all’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi hanno evitato la Lazio e affronteranno l’Athletic Club, già incontrato nella first phase. Ecco le parole dell’allenatore e del dirigente dei capitolini.

RANIERI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“La sfida con l’Athletic Club è una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere. È una squadra che ho affrontato diverse volte quando ho allenato in Spagna. Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti nella competizione”.

GHISOLFI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Affrontiamo di nuovo l’Athletic Club. Questa volta sarà una sfida su due gare, con l’andata e il ritorno che metteranno alla prova entrambe le squadre. Il Bilbao è un club con una storia e un’identità molto forti, profondamente legato alla sua terra e ai suoi valori, con giocatori di grande qualità e un’energia particolare che deriva dal loro senso di appartenenza. E la possibilità di giocare la finale nel proprio stadio darà loro una motivazione extra.

Ma noi siamo la Roma, un Club con un’identità altrettanto forte, una storia europea importante e un gruppo che sa affrontare le sfide con personalità e ambizione. Ci faremo trovare pronti, con la nostra voglia di andare avanti. Sarà una sfida affascinante e siamo pronti a giocarcela con determinazione e il desiderio di portare la Roma il più lontano possibile in questa competizione”.

Fonte: asroma.com

