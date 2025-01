Calciomercato Roma, è fatta per Rensch: domani sarà in Italia. Operazione da 6 milioni bonus compresi, contratto fino al 2029

La Roma si avvicina a Devyne Rensch. Il terzino destro olandese classe 2003 è vicinissimo a diventare un giocatore giallorosso. Qui i principali aggiornamenti:

LIVE

16.29 – Domani sarà il giorno di Rensch alla Roma. Come confermato dalla prestigiosa testata olandese, nella giornata di domani l’esterno volerà nella Capitale per le visite mediche. I giallorossi pagheranno 6 milioni di euro, bonus di facile realizzazione compresi. Contratto fino al 2029.

(telegraaf.nl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

16:23 – Ci siamo: accordo verbale raggiunto fra i due club. Agli olandesi 6 milioni di eurobonus compresi. Seguiranno viaggio in Italia e visite mediche. Lo riporta Fabrizio Romano.

??? Devyne Rensch to AS Roma, here we go! Verbal agreement in place with Ajax for €6m add-ons included.

Roma only wanted Rensch, medical and travel to follow next.

After 156 games, 3rd youngest player to reach 100 Eredivisie games for Ajax since 2000… new chapter. ??? pic.twitter.com/CU3DdvEf2S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025