Ghisolfi rivoluziona l’area scouting: Andrea Iore nuovo Head of Recruitment

Una delle priorità della Roma era quella di riorganizzare l’area scouting,e il ds Ghisolfi lo ha fatto. Dal primo novembre, infatti, è operativo a Trigoria Andrea Iore, tecnicamente nuovo Head of Recruitment della Roma. Trentadue anni, nato a Parigi ma di nazionalità italiana, ha lavorato a Leeds e rappresenta un profilo giovane, moderno e dinamico. Iore si è strutturato accanto al ds Orta e a Marcelo Bielsa al Leeds.

L’obiettivo di Ghisolfi è creare un dipartimento scouting con dei profili di qualità che siano specializzati in aree di competenza specifiche. Per ora sono operativi quelli di Stathis Tavlaridis, ex Aek Atene e considerato in Grecia uno scopritore di talenti assoluto, Alessandro Leuzzi, ex Tottenham, Peyo Domenech, 30 anni ex scouting del Levante, e Luca Di Matteo.

Fonte: corrieredellosport.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE