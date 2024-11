De Rossi entra nella ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’. DDR: “Trigoria è casa mia, un giorno tornerò. L’esonero fa parte del mestiere”

Giornata speciale per Daniele De Rossi: l’ex centrocampista e allenatore della Roma è stato ufficialmente inserito nella ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla premiazione. Ecco le parole di DDR, il quale si è soffermato sul suo ritorno nel club giallorosso: “Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore sia da allenatore, l’esonero fa parte del mestiere. Trigoria è casa mia, lo ha detto anche il presidente e, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e a Coverciano che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano, un giorno tornerò anche a Trigoria. Dove uno sta bene, torna”.

L’ex allenatore della Roma ha commentato anche il premio: “Il rigore calciato in finale? Sono andato sul dischetto abbastanza tranquillo, diciamo così…Sarò sempre grato a Marcello Lippi, non solo per il trionfo finale, ma anche per lo straordinario percorso che abbiamo vissuto insieme“.

La Hall of Fame del Calcio Italiano ⭐️ accoglie le stelle del firmamento azzurro Daniele De Rossi (categoria Calciatore italiano), Roberto Boninsegna (Veterano) e Luciano Spalletti (Allenatore).#MuseodelCalcio #HallofFame#Azzurri ?? pic.twitter.com/lTsFwtSLeP — Museo del Calcio di Coverciano (@museocoverciano) November 11, 2024

Presente anche Luciano Spalletti, tra gli altri premiati della Serata. Le parole del CT: “Per capire l’importanza di questo premio, basta vedere con chi sono qui questa sera. Quando dedichi tutta la vita a una professione, viene da chiedersi se ne sia valsa la pena. E questo riconoscimento ne è la risposta: assolutamente sì“.