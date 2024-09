Roma, fatta per l’arrivo di Hummels: domani in città per visite e firma

La Roma ha chiuso un ulteriore colpo di mercato con l’arrivo di Mats Hummels. Il club giallorosso ha accelerato i contatti nelle ultime ore, decidendo di puntare sull’esperto difensore tedesco per rinforzare il reparto arretrato. L’accordo è stato raggiunto non senza momenti di difficoltà, con gli ultimi dettagli che sono stati definiti dopo una giornata di lavoro tra Ghisolfi e l’agente del giocatore Stefano Sem.

Roma, ultimi dettagli per Hummels

La Roma ha chiuso per Mats Hummels: pronto un contratto di un anno, come richiesto dal tedesco che arriverà alle ore 12 di mercoledì 4 settembre per le visite mediche e la firma del contratto.

Questo trasferimento rappresenta un passo significativo per la Roma, che mira a rafforzare il suo organico in vista della stagione in corso.

Fonte: Gianlucadimarzio.com