Calciomercato Roma: fatta per Hermoso, firmerà un triennale. Domani arrivo nella Capitale e visite mediche

Conclusa la sessione di calciomercato estiva, la Roma è ancora alla ricerca di un difensore centrale per sistemare il reparto a disposizione di Daniele De Rossi. Saltato Danso, sfumato Djaló, il club giallorosso valuta il mercato degli svincolati e Mario Hermoso, ex Atletico Madrid. Di seguito gli aggiornamenti:

01:02 – Come aggiunto da Fabrizio Romano, De Rossi ha parlato in serata con Hermoso, il quale gli ha confermato la decisione di trasferirsi alla Roma.

??? Daniele de Rossi spoke to Mario Hermoso tonight as he confirmed plan to join AS Roma.

00:40 – Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, Hermoso firmerà un contratto biennale con opzione di prolungamento per un ulteriore anno.

(relevo.com)

00:15 – Mario Hermoso ha virato verso Roma, mettendo in stand-by il Galatasaray. Tanto che domani il giocatore potrebbe già essere a Roma per firma e visite mediche. Nonostante in Turchia siano ancora sicuri di vederlo sbarcare a Istanbul già in serata. […] In Turchia sono certi dell’operazione, forti di un accorso pregresso da 5,5 milioni d’euro il primo anno (compreso il milione di euro come bonus alla firma, essendo un giocatore svincolato), per poi scendere a 4,5 nei due successivi. […] Poi le condizioni strada facendo sono cambiate, così quando gli è arrivata l’offerta della Roma (a cui il giocatore era stato già offerto in questo mercato) l’ha presa subito in considerazione. Nonostante da Trigoria gli abbiano offerto meno soldi: quasi 4 milioni, più bonus. […] Contemporaneamente a Trigoria anche ieri hanno tenuto in piedi la soluzione Hummels. Che guadagnerebbe anche meno (3 milioni), magari anche solo per un anno con opzione per il rinnovo di una seconda stagione. Se Hermoso non dovesse concretizzarsi, sarebbe lui il nome su cui andare spediti. È stato prospettato anche Joel Matip, 33 anni (altro svincolato di lusso, tedesco ex Liverpool) ma non entusiasma. […]

(gazzetta.it)

23:58 – Come aggiunto da Fabrizio Romano, Hermoso firmerà un contratto fino al 2027. Inoltre nell’accordo è stata inserita una clausola di uscita nel giugno 2026. Il calciatore arriverà domani nella Capitale e svolgerà le visite mediche.

???? Mario Hermoso to AS Roma, here we go! Deal in place on three year deal until June 2027.

Exit clause in June 2026 also included.

Travel and medical tests being booked for Sunday. pic.twitter.com/FjyFfhQqqq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024