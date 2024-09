Europa League: le avversarie della Roma, date e dove vederla in tv

Nella giornata di ieri la Roma ha conosciuto le sue avversarie in Europa League. Come per la Champions, formato totalmente nuovo per la seconda competizione europea: girone unico da 36 squadre, con i club divisi in quattro fasce in base al coefficiente del Ranking. Ogni squadra è stata sorteggiata contro due avversari di ogni fascia, uno dei quali giocherà in casa e l’altro in trasferta. Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi.

LE AVVERSARIE DELLA ROMA IN CASA E IN TRASFERTA

La squadra di De Rossi partiva in prima fascia, con un sorteggio tutto sommato positivo per i giallorossi. La Roma, infatti, affronterà in casa Eintracht Francoforte, Braga, Dynamo Kiev e Athetic Bilbao. In trasferta, invece, le avversarie saranno Tottenham, AZ Alkmaar, Union SG ed Elfsborg.

LE DATE DELLA PRIMA FASE

Prima giornata: 25/26 settembre 2024

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025

DOVE VEDERE L’EUROPA LEAGUE IN TV

Tutte le gare dell’edizione 2024-25 di Europa League saranno tramesse in esclusiva da Sky e Now TV. Durante la stagione, ci sarà inoltre la possibilità di vedere alcune partite in chiaro in diretta su TV8.