AS Roma: ecco la maglia speciale per il derby ispirata al kit della stracittadina dell’11 aprile 1999. Domani l’annuncio ufficiale (FOTO)

Il giorno del Derby della Capitale si avvicina e nella giornata di domani la Roma svelerà la maglia che i calciatori indosseranno proprio in occasione della stracittadina in programma il 6 aprile alle 18. Secondo quanto svelato dal sito specializzato Footy Headlines, la maglia si ispira al kit del 1999 per celebrare il 25esimo anniversario dalla vittoria dei giallorossi nel derby dell’11 aprile (3-1): il colletto stile polo sarà giallo, mentre la maglia avrà un rosso più acceso rispetto a quella home di questa stagione, oltre a delle righe nere presenti su tutta la parte frontale. Inoltre il logo Adidas sarà bianco (come Diadora nel 1999). Qualora la Roma decidesse di rifarsi completamente alla divisa utilizzata 25 anni fa, i pantaloncini dovrebbero essere bianchi e i calzettoni neri.

