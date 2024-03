Roma-Sassuolo: piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra per Dybala, 10 giorni di stop

Manca sempre meno a Roma-Sassuolo, gara delicata e importante per la classifica. Mister Daniele De Rossi dovrà valutare le condizioni di alcuni big nella rifinitura di oggi. Lukaku ha un’infiammazione all’anca e va gestito. Ieri ha lavorato a parte, nella rifinitura sarà possibile capire se ci sarà il semaforo verde. In caso di forfait bisognerà vedere se dirà sì al Belgio. Da valutare anche le condizioni di Dybala: affaticamento muscolare per l’argentino, nella seduta di oggi sarà valutata l’entità del fastidio. De Rossi capirà se dovrà gestirlo o se potrà schierarlo dal 1′.

Fonte: Sky Sport

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Dybala: la Joya ha rimediato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra durante l’allenamento di ieri, motivo per cui salterà la sfida contro il Sassuolo e non risponderà alla chiamata della nazionale Argentina. “L’attaccante Paulo Dybala sarà escluso dalla lista dei convocati a causa di un piccolo infortunio all’adduttore della gamba destra”, recita il tweet dell’Argentina.

