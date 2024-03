Roma-Brighton, CRISTANTE: “Partita preparata benissimo, bel percorso ma c’è da migliorare. L’Olimpico uno spettacolo”

4-0 al Brighton nel primo round degli ottavi di finale di Europa League: con i gol di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante la Roma batte la squadra di De Zerbi allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria il centrocampista giallorosso, Bryan Cristante, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A SKY SPORT

Partita capolavoro?

“Siamo stati bravi, l’abbiamo interpretata bene dal primo minuto, siamo entrati con la testa giusta. Sapevamo che il Brighton fosse una squadra difficile da affrontare, ma se fossimo andati forti avremmo avuto le nostre possibilità per fare bene”.

L’avete preparata nei minimi particolari.

“L’abbiamo preparata alla perfezione e poi siamo stati bravi a mettere in pratica ciò che avevamo preparato. Non è finita, ma questo punteggio ci aiuta tanto per il ritorno”.

Come si fa a cambiare in così poco tempo?

“C’è sempre da migliorare. Stiamo facendo un bel percorso, stiamo migliorando partita dopo partita. Il mister sta toccando le corde giuste e lo stiamo dimostrando in campo”.

Oggi c’era il tutto esaurito.

“È uno spettacolo, siamo contenti di rendere felici i tifosi. Quello è il nostro ringraziamento”.