Monza-Roma, PELLEGRINI: “De Rossi mi sorprende sotto tanti punti di vista. Vittoria che dà fiducia” (VIDEO)

All’U-Power Stadium vince la Roma: i giallorossi battono il Monza 4-1 nella 27esima giornata di campionato, prima della sfida europea col Brighton in programma giovedì. Dopo la vittoria il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Una delle Roma più belle di questa stagione, immagino che vi siate divertiti tanto anche voi.

“Sì è così, era una partita secondo noi difficile e con tante insidie, rispettiamo il Monza. È una squadra a cui piace giocare ed aggredire, quindi sapevamo che era una partita difficile, noi abbiamo fatto il nostro gioco e quello che ci ha chiesto il mister. Direi che il nostro percorso prosegue bene”.

In panchina tutti quanti, anche quelli che non giocano, danno una mano. C’è una sinergia che forse è aiutata anche dai risultati. Però questa coesione non si vedeva da un po’.

“Su questo posso dire che noi lavoriamo tutti i giorni anche sotto questo aspetto perché è fondamentale. Quando magari non hai più energie e forze la mano al tuo compagno gliela dai con l’inerzia perché gli vuoi bene e perché ti sacrifichi per lui e per tutti. Questa è una cosa fondamentale e fa parte del percorso di crescita che la Roma sta facendo. Bisogna ancora lavorare tanto ma oggi siamo contenti perché abbiamo vinto una grande partita e quindi andiamo avanti così”.

Con De Rossi 5 gol e 3 assist ma soprattutto una bella libertà mentale, un bel Pellegrini che va a giocare e a far male. Che sensazioni stai provando, in cosa ti sta stupendo De Rossi da allenatore?

“Diciamo che mi sono sempre aspettato che lui diventasse un grande allenatore, un conto è pensarlo e un conto è metterlo in pratica. Mi sta sorprendendo sotto tanti punti di vista, per come ci fa lavorare e cura ogni dettaglio. Poi c’è sempre il campo che parla, le cose bisogna farle andare bene perché si lavora tanto e si lavora bene. In questo momento i risultati stanno venendo quindi siamo tutti molto felici, ancora non abbiamo fatto niente e bisogna lavorare moltissimo. Se questo è l’inizio ragioniamo anche su cosa può diventare la Roma continuando a lavorare forte sulla mentalità”.

Quanta fiducia da questa vittoria e quel bel gol che hai segnato, in vista del Brighton?

“Dà tanta fiducia, era importante vincere e affrontare una partita di questo livello dopo una vittoria così importante e bella ti aiuta ad affrontarla nella maniera giusta. Negli ultimi anni abbiamo fatto tante cose belle in Europa e proprio per questo sappiamo che è molto difficile, si incontrano squadre molto forti, sappiamo che il Brighton è una squadra a cui piace giocare. Quello che è sicuro è che la Roma lascerà tutto sul campo”.

PELLEGRINI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Gioco a pallone, ed è quello che mi piace fare e quello che mi sta riuscendo. E poi il gol, l’assist, la giocata sono un po’ tutte conseguenze quindi sono contento così. Penso che bisogna essere contenti e avere entusiasmo, ma bisogna continuare a lavorare forte perché penso che lavorando forte ci possiamo divertire”.

È un lavoro mentale, è un lavoro fisico e adesso sicuramente la continuità anche in classifica dà uno stimolo in più, bisogna rimanere molto concentrati

“Diciamo tutte e due, perché abbiamo visto un po’ anche che in questi anni andando avanti in Europa inconsciamente ci mancava qualcosina in campionato. Ma penso che una grande squadra come noi o comunque come noi che lavoriamo per esserlo non debba avere questi cali fisici e mentali, quindi lavoriamo per questo, per spingere sempre di più, per migliorarci sempre di più come individualità, come collettivo cercando di arrivare alla fine sia in campionato che in Europa dove vogliamo arrivare”.

La sensazione che la Roma abbia sempre in controllo la partita, che la gestisca, che sappia colpire nel momento opportuno. Ci troveremo contro in Europa una squadra simile, che gara ti aspetti anche a livello emotivo?

“Sarà una gara difficile a livello emotivo, ne abbiamo giocate tante in questi anni quindi sappiamo quello che magari ci aspetta. Il Brighton è un’ottima squadra, a cui piace giocare, avere il pallone e piace anche a noi. Sarà veramente una bella sfida da vedere e da domani inizieremo a pensarci, sarà una gara che si giocherà in due partite e anche questo è un aspetto molto importante. Noi continuiamo a lavorare sempre di più perché c’è tanto da migliorare individualmente e collettivamente e bisogna farlo per tutte le nostre ambizioni che sono alte e tante”.