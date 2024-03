Amichevoli: ufficiale Roma-Milan in Australia il 31 maggio. Souloukou: “Onorati di essere stati scelti per rappresentare il calcio italiano” (COMUNICATO AS ROMA)

La stagione attuale è ancora in corso, ma la Roma già pensa al futuro. Dopo le recenti indiscrezioni infatti i giallorossi hanno ufficializzato, tramite un comunicato sul sito, un’amichevole contro il Milan programmata il 31 maggio in Australia, nello specifico all’Optus Stadium di Perth. Questi i dettagli.“Un’avvincente amichevole con il Milan in terra australiana chiuderà ufficialmente la nostra stagione. Le squadre si affronteranno venerdì 31 maggio all’Optus Stadium in un incontro esclusivo per l’Australia e l’Asia. È la prima volta che due club di Serie A si affrontano in questo continente e poiché entrambe le squadre hanno una forte base di tifosi australiani, si prevede che migliaia di visitatori provenienti da altri stati si recheranno a Perth per assistere a questa partita di grande richiamo in un impianto in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. La Roma volerà in Australia per la terza volta nella sua storia. La prima fu nel 1966, con una permanenza di oltre un mese durante la quale furono organizzate ben otto amichevoli, di cui una proprio a Perth. La seconda invece nel 2015, quando i giallorossi disputarono due test match a Melbourne contro Real Madrid e Manchester City. Durante il soggiorno della Roma a Perth, sarà possibile assistere ad una sessione di allenamento e partecipare ad esperienze che coinvolgeranno la community degli appassionati locali.

“Siamo onorati di essere stati scelti insieme al Milan per rappresentare l’eccellenza del calcio italiano in Australia”, ha commentato Lina Souloukou, CEO e General Manager dell’AS Roma. “Siamo consapevoli di godere di un seguito enorme in Oceania e non vediamo l’ora di poter dare ai tifosi australiani l’opportunità di vedere da vicino i nostri campioni. Questa amichevole conferma la posizione di rilievo che il nostro Club occupa stabilmente nel panorama calcistico europeo e mondiale ed il forte interesse che riesce ad attirare a tutte le latitudini”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita martedì 12 marzo e in vendita libera da giovedì 14 marzo tramite Ticketmaster. Da notare che la partita coinciderà con le celebrazioni del Western Australia Day del 3 giugno e della Festa della Repubblica del 2 giugno. Per questo, i tifosi saranno accolti in un’atmosfera straordinaria con attivazioni ed eventi comunitari che si terranno durante il weekend. L’Australia Occidentale continua, dunque, a dimostrare di essere una sede di grandi eventi calcistici, dopo le partite da record della nazionale femminile australiana di ottobre per le qualificazioni alla Coppa d’Asia, il derby di Londra di luglio con le squadre della Premier League inglese Tottenham Hotspur e West Ham United e cinque partite della Coppa del Mondo femminile FIFA a luglio e agosto 2023.

“L’Australia Occidentale continua a rafforzarsi come sede di eventi sportivi internazionali, aggiungendo un altro evento di grande richiamo al nostro calendario di eventi”, ha dichiarato il Premier dell’Australia Occidentale, Roger Cook. “Ospitare la partita tra Roma e Milan qui a Perth è una fantastica opportunità per rafforzare i nostri legami con l’Italia, che prospera grazie all’unico collegamento aereo diretto con Roma dall’Australia. Eventi sportivi internazionali come questo attirano gli occhi di tutto il mondo sulla nostra città, contribuiscono a far crescere l’industria del turismo, iniettano milioni nell’economia locale e sostengono i posti di lavoro locali: un vantaggio per il nostro stato”.

Il Ministro del Turismo Rita Saffioti ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare un’altra imperdibile partita e di portare due giganti del calcio italiano – l’AS Roma e l’AC Milan – al nostro Optus Stadium, un impianto di classe mondiale. Questi due club sono famosi per saper offrire un incredibile spettacolo sportivo. Ospitarli qui darà una spinta al nostro profilo sia a livello nazionale che in Italia e nell’Europa continentale, mostrando la nostra vibrante città e le incredibili esperienze che possiamo offrire ai viaggiatori”. la Roma e il Milan hanno un forte seguito in Australia e ci aspettiamo che migliaia di tifosi stranieri vengano a Perth da tutto il Paese per assistere di persona alle partite”.

“Ospitare incontri sportivi di alto profilo come questo non fa che rafforzare la reputazione del Western Australia come una delle capitali sportive dell’emisfero meridionale”, ha commentato il Ministro dello Sport e delle Attività Ricreative, David Templeman. “Sappiamo quanto il gioco sia cresciuto in popolarità, soprattutto negli ultimi 12 mesi, ed è fantastico ospitare ancora una volta il calcio internazionale di livello mondiale proprio qui a Perth”.

Fonte: Asroma.com

Ecco il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro l’AS Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l’Optus Stadium, un impianto multiuso all’avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori.

L’amichevole sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l’Italia e nell’engagement degli appassionati di calcio a livello globale.

Roger Cook, Premier del Western Australia, ha commentato: ‘Ospitare una partita tra AC Milan e AS Roma qui a Perth è un’opportunità fantastica per rafforzare i nostri legami con l’Italia e invitare i tifosi di calcio dai nostri principali mercati turistici a venire a esplorare il nostro bellissimo territorio e godersi una bellissima partita di calcio’.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha aggiunto: ‘L’opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all’AS Roma e grati al Governo del Western Australia per l’invito. La nostra presenza nel paese testimonia l’impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all’interno della famiglia rossonera’.

I biglietti saranno in pre-vendita esclusiva a partire da martedì 12 marzo, mentre la vendita generale partirà giovedì 14 marzo su Ticketmaster Australia”. […]

Fonte: Acmilan.com

