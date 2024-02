Ultimo giorno di mercato: sfuma anche il Marsiglia per Celik. Si tratta per Shomurodov alla Salernitana

Ultimo giorno di calciomercato che chiuderà i battenti alle 20 di stasera. Per la Roma resta da formalizzare l’acquisto di Tommaso Baldanzi, in mattinata a Villa Stuart per le visite mediche: l’arrivo del trequartista classe 2003 sarà il terzo dopo quelli di Huijsen, ad inizio mercato, e di Angelino. Possibili movimenti in uscita dopo le partenze di Kumbulla e Belotti. Ecco tutte le notizie di giornata:

14.30 – Rimane bloccata la situazione relativa alla cessione di Celik. Come riporta l’emittente satellitare sia Galatasaray che Marsiglia hanno proposto prestiti con diritto di riscatto, la Roma invece vuole farlo partire a titolo definitivo.

13.10 – Si complica la situazione riguardo la cessione di Celik. Clauss non lascia il Marsiglia e, in questo modo, il club francese fa sapere che il mercato in entrata è da ritenersi chiuso. In mattinata il Galatasaray, altra interessata al laterale turco, aveva chiuso per Aurier.

11.30 – Si continua a trattare per il passaggio di Shomurodov alla Salernitana. L’attaccante, di proprietà della Roma, è attualmente in prestito al Cagliari.