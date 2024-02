Totti: “Dybala è un campione, contento per la sua tripletta. De Rossi ha portato la sua romanità”

In occasione della presentazione del documentario biografico “Adesso vinco io” di Marcello Lippi tra gli ospiti è presente lo storico ex capitano della Roma Francesco Totti, che prima della proiezione ha commentato brevemente il successo della squadra giallorossa contro il Torino con tripletta di Paulo Dybala. Queste le sue parole: “Stiamo parlando di un fuoriclasse, un campione. Sono contento per la sua prima tripletta, sperando di vederne altre più importanti, per lui e per la Roma. Daniele ha portato il suo timbro di romanità, la sua conoscenza dell’ambiente e di Trigoria. E’ partito molto bene, speriamo continui”.