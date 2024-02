Frosinone-Roma, BALDANZI: “All’intervallo De Rossi ci ha motivato, contento per Huijsen. Allenarsi con grandi campioni aiuta” (VIDEO)

Al Benito Stirpe vince la Roma: i giallorossi battono 3-0 il Frosinone nella 25esima giornata di campionato grazie alle reti di Huijsen, Azmoun e Paredes. Dopo la vittoria il fantasista giallorosso, oggi all’esordio dall’inizio, Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

BALDANZI A DAZN

Quanto pesano questi 3 punti?

“Importantissimi, sono contentissimo. Sono punti che ci servivano per restare in corsa per il nostro obiettivo. Loro sono partiti molto forti, non abbiamo avuto un buon approccio ma abbiamo preso 3 punti”.

Cosa vi ha detto De Rossi all’intervallo?

“Ci ha motivato dicendoci che potevamo fare meglio, ci ha caricato bene”.

Sorpreso dal gol di Huijsen?

“Gol bellissimo, sono felice per lui perché è un ragazzo molto bravo. Sono contento perché ha portato punti alla squadra ed era quello che ci serviva”.

Quali sono i prossimi step di crescita di Baldanzi?

“Lavoro sempre il massimo per migliorare, spero di poter dare una mano. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi”.

Ti aiuta allenarti con Dybala?

“Sicuramente allenarsi con grandi campioni ti aiuta tanto, sono felice di essere qua”.

Quanta fiducia in più vi dà questa vittoria?

“Vincere aiuta a vincere, scendiamo in campo sempre per vincere e dobbiamo continuare così fino all’ultima giornata”.

BALDANZI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Emozione forte perché è la prima da titolare con questa maglia, una grande emozione e spero che ce ne saranno tante altre. Spero di dare una mano alla squadra e continuare a fare così”.

Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, poi abbiamo preso le misure al Frosinone, il risultato premia la Roma ma non è stata una partita facile.

“Sicuramente, anche loro sono una bella squadra e potevamo sicuramente approcciare meglio. Ci siamo fatti mettere un po’ sotto, succede, non deve succedere ma fa parte del gioco. Siamo riusciti a reagire bene e quindi ci siamo portati a casa tre punti molto importanti”.

Hai giocato in una squadra dove riuscivi spesso a fare la differenza, quanto è importante giocare con vicino tanti campioni?

“Sicuramente aiuta perché avendo tanti campioni in squadra le cose a volte vengono più semplici perché ci sono loro. Da loro puoi solo imparare e quindi sono felice di condividere lo spogliatoio con loro”.

Ho visto un bellissimo abbraccio con De Rossi, l’entusiasmo dei compagni, c’è un bel feeling.

“Sicuramente stiamo lavorando molto bene, c’è feeling. Personalmente mi sono ambientato subito molto bene con i miei compagni, sono felice e contento di essere qua. Speriamo di fare più vittorie possibili da qui alla fine”.