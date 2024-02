Feyenoord-Roma, LUKAKU: “Buon risultato, non molliamo mai. Ultimamente è stato difficile. Ora non ha senso pensare al futuro”

Al De Kuip il primo round dei playoff di Europa League tra Feyenoord e Roma termina 1-1: alla rete di Paixão risponde il gol di Lukaku. Dopo la sfida proprio l’attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LUKAKU A SKY SPORT

Un gol dei tuoi, il 17esimo stagionale, 379 in carriera.

“Non mi ricordavo, volevamo vincere conto una squadra forte in fase di possesso, fanno giocate interessanti. Io e Rick (Karsdorp, ndr) che guardiamo il calcio olandese abbiamo parlato con la squadra, abbiamo concesso 2-3 occasioni ma un punto qui è un buon risultato, ora li aspettiamo a Roma”.

La forza della Roma?

“Noi non molliamo, in fase di possesso facciamo vedere buone cose con Dybala che si infila e Rick che va, Pellegrini trova spazi giusti, Zalewski ha fatto una gara interessante come anche altri giocatori. La squadra vuole fare il meglio”.

Come stai di testa? Cosa è cambiato nella squadra?

“Ultimamente era difficile per un attaccante che non fa gol. Ho continuato a lavorare e fare le cose che il mister chiedeva, dando spazio in profondità per Paulo e Lorenzo. Oggi sono stato fortunato, l’ho colpita male ma il movimento era buono. Peccato per non avere vinto però stiamo crescendo, è un nuovo sistema e novi allenamenti. La stagione è ancora lunga”.

Cosa ti chiede in particolare De Rossi? Quale è il tuo desiderio per il futuro?

“Il mister vuole che giochiamo con la palla, lui vuole spazi per i giocatori che si possono inserire e riempire l’area. In fase di possesso dobbiamo lavorare di più, stiamo facendo le cose che sta chiedendo ma serve tempo. Per adesso penso alla Roma, non ha senso pensare al futuro, devo aiutare la squadra a vincere”.