UFFICIALE, Huijsen in prestito dalla Juventus: “Non è stato difficile scegliere la Roma”. PINTO: “Pronto sin da subito”

La Roma accoglie Dean Huijsen: il difensore classe 2005, il rinforzo di José Mourinho nel reparto arretrato, arriva in prestito della Juventus. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato ufficiale:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Dean Huijsen dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Difensore classe 2005, nato in Olanda ad Amsterdam, Huijsen ha già esordito in Serie A e fa parte della nazionale olandese under 19.

“Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto”, sono le prime parole di Huijsen da giocatore giallorosso.

“Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi”.

“Nonostante la giovane età riteniamo che Huijsen possa offrire sin da subito il suo contributo in questa seconda parte della stagione: grazie alle qualità dei nostri ragazzi sono certo che il suo processo di inserimento nello spogliatoio sarà molto rapido e che Dean saprà a sua volta integrarsi velocemente nel nuovo contesto”,ha commentato il General Manager dell’area sportiva, Tiago Pinto.

Nella Roma, Huijsen indosserà la maglia numero 3.

Benvenuto, Dean!

Fonte: AsRoma.com

