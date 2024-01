Roma-Cremonese, DYBALA: “Abbiamo sottovalutato la partita, poi abbiamo reagito bene. Derby? Prima testa all’Atalanta” (VIDEO)

Sarà derby nei quarti di finale di Coppa Italia: all’Olimpico la Roma batte in rimonta 2-1 la Cremonese negli ottavi e accede al turno successivo. Dopo la sfida, ribaltata grazie alle reti di Lukaku e Dybala, proprio la Joya è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DYBALA A MEDIASET

La palla non voleva entrare.

“Sembrava che la Cremonese fosse il nostro punto debole. Abbiamo sottovalutato un po’ la partita, non siamo stati cattivi e non abbiamo sfruttato le occasioni. Giocano bene, ma nel secondo tempo abbiamo reagito bene. Vittoria meritata”.

C’è stato bisogno della tua qualità.

“Tutti siamo entrati bene. I cambi hanno dato freschezza alla squadra, abbiamo creato varie chance. Azmoun è entrato bene, ci ha dato la carica ed è molto positivo per noi”.

Ora la Lazio.

“Prima c’è l’Atalanta”.

Non puoi liquidare così il derby.

“Per il calcio e per la gente è qualcosa di bello”.

E per la Roma?

“Noi dobbiamo prima pensare all’Atalanta”.

DYBALA AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Abbiamo vinto meritatamente anche se abbiamo sofferto un po’, non siamo stati brillanti. Abbiamo avuto tante occasioni, alla fine per fortuna le abbiamo concretizzate e abbiamo vinto”.

Non è facile giocare ogni 3 giorni, conta più la testa o le gambe?

“Credo che non bisogna avere alibi, tutti giocano ogni 3 giorni. Dobbiamo essere bravi a non sottovalutare le partite, oggi pensavamo fosse più semplice ma nel calcio non c’è nulla di semplice. Questo deve servirci per le prossime partite per affrontare le gare che vengono. Ora abbiamo partite importanti contro squadre forti che giocano tante partite come noi, ora dobbiamo riposare e pensare a quello che viene”.

Non è mai facile battere un rigore…

“No, non è semplice. Oggi pomeriggio ne parlavamo con Paredes, abbiamo visto qualche rigore che avevamo tirato in passato, anche quando giocavamo in Argentina. Non è mai facile, sono tutte situazioni diverse e partite diverse, dove magari c’è più nervosismo. Bisogna avere la testa fredda, oggi per fortunata la palla è entrata e sono felice”.