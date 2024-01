Milan-Roma: confronto tra Mourinho e la squadra nello spogliatoio a fine partita

La Roma cade 3-1 a San Siro contro il Milan e scivola addirittura al nono posto in classifica. Ora starà a Mourinho rialzare la squadra dopo l’ennesimo ko e lo Special One ha provato a tirare su il morale già al termine della partita. Come rivelato dall’emittente televisiva, il tecnico, rimasto in tribuna a causa della squalifica rimediata contro l’Atalanta, non parlerà ai microfoni dei cronisti e alla fine della sfida si è subito diretto nello spogliatoio per confrontarsi e parlare con i suoi ragazzi.

Fonte: Sky Sport