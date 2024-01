Derby Coppa Italia, da oggi parte la vendita. Si gioca mercoledì alle 18:00

Ora è derby, mercoledì prossimo alle 18.00, in palio un posto in semifinale di Coppa Italia. Sarà il 21esimo in coppa (10 vittorie giallorosse e sette biancocelesti, soprattutto quella del 2013 che valse il trofeo). La Lazio ha già messo in vendita i biglietti dei settori Nord e tribuna Tevere (circa 10.000 già piazzati in prelazione) che saranno riservati solo ai tifosi biancocelesti.

Questi i prezzi: 45 euro Curva e Distinti, Tevere Parterre 60, Tevere normale 65, Monte Mario laterale 110, centrale 150 euro (esclusi i diritti di prevendita). La Lazio riserverà alla Roma come tutti i derby casalinghi circa 20.000 biglietti tra Curva Sud, Distinti e Monte Mario lato Sud. Il club giallorosso partirà stamattina con una prelazione per gli abbonati (36.000): se ci sarà qualche scorta che resterà invenduta scatterà la vendita libera.

Fonte: Il Tempo