Calciomercato Roma: Huijsen in prestito fino a giugno per 650mila euro con sconto dopo 10 presenze

La caccia della Roma a un difensore centrale si è concentrata sul profilo di Huijsen, giovane talento di proprietà della Juventus che sembrava diretto al Frosinone, prima dell’irruzione dei giallorossi nella trattativa, guadagnandosi la priorità nei desideri del difensore classe 2005.

14.56 – L’atterraggio di Huijsen nella Capitale è atteso a Fiumicino alle 16.40.

14.38 – Gianluca Di Marzio riporta le cifre definitive dell’affare Huijsen. Il difensore si trasferirà in giallorosso in prestito oneroso per 650mila euro, se giocherà 10 partite la cifra sarà scontata di 250mila euro.

14.10 – Luigi Cherubini si trasferirà in bianconero. Come riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il Primavera andrà alla Juventus e la Roma manterrà il 50% sulla futura rivendita. Dopo pranzo la partenza di Huijsen per la Capitale.

