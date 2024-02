Si sta pian piano completando il mosaico delle cessioni giallorosse. Il prossimo a salutare sarà Marash Kumbulla, il quale sembra destinato al Sassuolo con la formula del prestito secco. Ecco gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa.

15:10 – Fatta per Kumbulla al Sassuolo: la Roma ha dato il via libera per svolgere le visite mediche. A riportarlo è Filippo Biafora de Il Tempo.

https://x.com/fil_biafora/status/1752695974437462229?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A